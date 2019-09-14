Сочная как манго: сибирячка в шортиках-сеточке подразнила соцсети дерзким тверком

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-14T11:18:54+03:00

Видео Насти Мазалюк уже набрало более 62 тысяч просмотров

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Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк недавно переехала в Москву, и теперь учит эффектно двигать бедрами столичных девушек. Правда, на днях девушка решила устроить себе отпуск и отправилась на Тенерифе - один из Канарских островов. Там она и записала видео с очень нескромным танцем: Настя станцевала тверк в шортиках-сеточке.

- Танцую под очень крутой трек Равиля «Шиша», - написала сибирячка в своем посте.

Пользователи соцсетей ролик Насти оценили, и не скупятся на комплименты в комментариях.

- Я ещё не видел танец лучше твоего: ты - лучшая, видосик - пушка!

- Сочная как манго, а не плоская модель.

- Как же круто обожаю твой твёрк! Ты просто невероятная!- Видео очень классное, шедевр! Фигурка еще лучше, - хвалят новоисбирскую танцовщицу пользователи соцсетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732044" frameborder="0"></iframe> Очень нескромный танец сибирячки в шортиках-сеточке.

ИСТОЧНИК KP.RU