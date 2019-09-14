Сочная как манго: сибирячка в шортиках-сеточке подразнила соцсети дерзким тверком
Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк недавно переехала в Москву, и теперь учит эффектно двигать бедрами столичных девушек. Правда, на днях девушка решила устроить себе отпуск и отправилась на Тенерифе - один из Канарских островов. Там она и записала видео с очень нескромным танцем: Настя станцевала тверк в шортиках-сеточке.
- Танцую под очень крутой трек Равиля «Шиша», - написала сибирячка в своем посте.
Пользователи соцсетей ролик Насти оценили, и не скупятся на комплименты в комментариях.
- Я ещё не видел танец лучше твоего: ты - лучшая, видосик - пушка!
- Сочная как манго, а не плоская модель.
- Как же круто обожаю твой твёрк! Ты просто невероятная!- Видео очень классное, шедевр! Фигурка еще лучше, - хвалят новоисбирскую танцовщицу пользователи соцсетей.
Очень нескромный танец сибирячки в шортиках-сеточке.
ИСТОЧНИК KP.RU