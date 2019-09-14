Попарился: в бане у сибиряка нашли 1,5 килограмма марихуаны
Новосибирские полицейские задержали 45-летнего поселка Верх-Урюм, у которого нашли крупную партию наркотиков.
- На чердаке бани, которая расположена на участке, где живет подозреваемый, оперативники отделения полиции «Здвинское» МО МВД России «Барабинский»обнаружили более 1,5 килограммов марихуаны, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Мужчина заявил, что наркотики он хранил для собственного употребления.
Сейчас сибиряк находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.
Как пояснили в полиции, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU