Ушла в тапочках: 80-летняя пенсионерка в леопардовых лосинах пропала в Новосибирске

СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-14T07:15:25+03:00

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Новосибирские полицейские и волонтеры уже второй день ищут пропавшую пенсионерку - 80-летнюю Таисию Ивановну Путяту. Известно, что она ушла из своего дома №20 на 8-ом Магистральном переулке в поселке Пашино, и с тех пор о ней нет никаких вестей.

Опасность ситуации еще и в том, что на улице резко похолодало, а бабушка была одета крайне легко: на ней были леопардовые лосины, светлая кофта, серый жилет. На ногах вместо ботинок у пенсионерки - домашние тапочки.

- Приметы Таисии Ивановны такие: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы, - перечисляют волонтеры поискового отряда «ДоброСпас – Новосибирск». - Она нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей пенсионерки, просят обратиться к волонтерам по тел. 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58, либо связаться с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU