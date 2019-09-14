2019-09-14T07:15:25+03:00
Общество

Ушла в тапочках: 80-летняя пенсионерка в леопардовых лосинах пропала в Новосибирске

О пожилой сибирячке нет вестей уже вторые сутки
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Бабушка пропала 13 сентября. Фото: «ДоброСпас – Новосибирск».Бабушка пропала 13 сентября. Фото: «ДоброСпас – Новосибирск».
Изменить размер текста:

Новосибирские полицейские и волонтеры уже второй день ищут пропавшую пенсионерку - 80-летнюю Таисию Ивановну Путяту. Известно, что она ушла из своего дома №20 на 8-ом Магистральном переулке в поселке Пашино, и с тех пор о ней нет никаких вестей.

Опасность ситуации еще и в том, что на улице резко похолодало, а бабушка была одета крайне легко: на ней были леопардовые лосины, светлая кофта, серый жилет. На ногах вместо ботинок у пенсионерки - домашние тапочки.

- Приметы Таисии Ивановны такие: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы, - перечисляют волонтеры поискового отряда «ДоброСпас – Новосибирск». - Она нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей пенсионерки, просят обратиться к волонтерам по тел. 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58, либо связаться с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попарился: в бане у сибиряка нашли 1,5 килограмма марихуаны
Неудачно повернул: три иномарки столкнулись на левом берегу
«Дочка — просто куколка»: Пелагея опубликовала в соцсетях пляжное фото с маленькой Таисией
Для сильных и метких: новосибирские подростки сразятся за Кубок Демакова
«Она будет просить еду»: ручная синица пропала в Новосибирске
Маленькие такие комочки: сибиряк спас пятерых щенят из заброшенного дома
Повалил дым: к торговому центру «Галерея» съехались пожарные и «Скорая помощь»
В Новосибирской области высадили пять гектаров леса
Внутри были двое детей и их мама: пожарные 40 минут тушили горящую квартиру
«Почти как такса»: сибиряк поймал судака весом 5, 5 килограмм
«Такие надежды возлагали»: заплесневевший кокос испортил сибирякам вечеринку
Берегись мусоровоза: водитель грузовика выбросил на дороге боевой снаряд
Зоозащитники запустили флешмоб в память об убитом коте Моте
Сибиряки очистили берег Обского моря от мусора
Больше 320 тысяч рублей: начальник новосибирского вокзала попался на взятке
Зато соседи не шумят: коттедж возле кладбища продают за 150 миллионов рублей
«Чувствовалось на верхних этажах»: новосибирцев испугало землетрясение в Горном Алтае
Рассчиталась «Мерседесом»: сибирячка лишилась дорогостоящего авто за миллионные долги
Дважды пытался взлететь: самолет до Симферополя не смог улететь из Толмачево
Новосибирские охранники поймали воров, позарившихся на кофе
«Силой тащили в машину»: неизвестные пытались выкрасть школьницу в Новосибирске
Пошли по родственникам: силовики обыскивают квартиру брата Бойко
«Чуть не уехал с нами домой в сумке»: сибирячка нашла таракана в баре
Влетел в грузовики: водитель такси отправился в колонию за погибшую на дамбе пассажирку
«Рыжий! — Сам такой!»: соцсети взорвало фото забавных зверьков
Агрессивный покупатель: неизвестный избил продавца магазина молотком
«Стопхам» по-сибирски?»: наклейки на автомобилях позабавили соцсети