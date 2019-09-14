2019-09-14T06:40:05+03:00
Происшествия

Неудачно повернул: три иномарки столкнулись на левом берегу

К счастью, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла в Ленинском районе.Авария произошла в Ленинском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в пятницу, 13 сентября, серьезная авария произошла на левом берегу: там на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Таймырской столкнулись три иномарки.

- Универсал Nissan Wingroad и кроссовер Land Rover Range Rover Sport ехали во встречных направлениях, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Как утверждают свидетели, неожиданно водитель «Ниссана» резко стал поворачивать.

Увы, маневр не удался: Land Rover Range Rover Sport не успел увернуться, и произошло столкновение. Оба автомобиля вылетели с дороги: Nissan Wingroad зацепил Toyota Corolla, после чего его отбросило на столб.

К счастью, удар был несильным, и в аварии никто из водителей и пассажиров серьезных трам не получил. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все причины ДТП.

Три иномарки столкнулись на левом берегу в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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