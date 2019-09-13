«Дочка — просто куколка»: Пелагея опубликовала в соцсетях пляжное фото с маленькой Таисией
Известная российская певица Пелагея активно ведет свои социальные сети. Последнее время девушка стала чаще выкладывать в интернет свои фотографии вместе с дочкой Таисией.
Не так давно певица опубликовала на своей странице в Instagram пост, где они вместе с Таисией отдыхают на пляже в Сочи. Пелагея сообщила, что через несколько дней там состоится ее концерт.
— В Сочи сейчас + 25 градусов. Кто может — приезжайте купаться! — пишет певица. — Очень жду всех на нашем концерте!
Многие подписчики певицы отметили, что у нее хороший вкус. Фото: pelageya_insta
В комментариях под постом многие подписчики заметили, что маленькая Таисия очень похожа на свою маму. А некоторые из них похвалили хороший вкус певицы:
— Тася — копия мамы!
— Вам очень идет горошек.
— Удачного вам выступления!
— Дочка — прямо куколка! — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU