«Дочка — просто куколка»: Пелагея опубликовала в соцсетях пляжное фото с маленькой Таисией

СЕГОДНЯ 20:45 2019-09-13T20:45:39+03:00

Пелагея опубликовала фотографию со своей дочкой на пляже. Фото: pelageya_insta

Подписчики певицы отмечают, что дочка очень похожа на свою маму

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Известная российская певица Пелагея активно ведет свои социальные сети. Последнее время девушка стала чаще выкладывать в интернет свои фотографии вместе с дочкой Таисией.

Не так давно певица опубликовала на своей странице в Instagram пост, где они вместе с Таисией отдыхают на пляже в Сочи. Пелагея сообщила, что через несколько дней там состоится ее концерт.

— В Сочи сейчас + 25 градусов. Кто может — приезжайте купаться! — пишет певица. — Очень жду всех на нашем концерте!

Многие подписчики певицы отметили, что у нее хороший вкус. Фото: pelageya_insta

В комментариях под постом многие подписчики заметили, что маленькая Таисия очень похожа на свою маму. А некоторые из них похвалили хороший вкус певицы:

— Тася — копия мамы!

— Вам очень идет горошек.

— Удачного вам выступления!

— Дочка — прямо куколка! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU