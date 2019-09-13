2019-09-13T19:27:22+03:00
Общество

Для сильных и метких: новосибирские подростки сразятся за Кубок Демакова

Им предстоит пройти полосу препятствий и огневой рубеж
Татьяна СОЛОВОВА
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Одно из испытаний для подростков - огневой рубеж. Фото: https://vk.com/dosaafnso.Одно из испытаний для подростков - огневой рубеж. Фото: https://vk.com/dosaafnso.
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14 сентября в райцентре Ордынское пройдут межрайонные полевые военизированные соревнования курсантов на Кубок Героя Советского Союза А.И. Демакова. О том, что ждет участников, рассказал Владимир Самонин, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- В межрайонном соревновании участвуют 8 команд военно- патриотических клубов, - объясняет Владимир Самонин. - Приедут свыше 100 человек из 9 районов и городских округов Новосибирской области.

Чтобы победить, подросткам придется справиться с непростыми заданиями: к примеру, будут такие номинации, как «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю – силен в бою».

- Кроме того, юноши потягаются в военно-прикладных видах спорта: к примеру, в тактической игре на местности «Защитник Отечества», комбинированная полоса препятствий «Маршрут выживания», огневой рубеж, - перечисляют в Центре патриотического воспитания.

Начнутся соревнования в 10.00: поболеть за участников смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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