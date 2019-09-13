Повалил дым: к торговому центру «Галерея» съехались пожарные и «Скорая помощь»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-13T17:56:33+03:00

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Беспокойство среди новосибирцев вызвало скопление спецслужб возле торгового центра «Галерея» в Центральном районе. Вечером 13 сентября к зданию подъехали несколько пожарных расчетов, медики и сотрудники полиции.

— Там на крыше здания кто-то дым заметил, — написал автор поста в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — Но вроде никакого возгорания на самом деле не было.

Как сообщили спасатели - причиной вызова стала ложная тревога. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили, что вызов оказался ложным и торговому центру ничего не угрожает.

— К нам поступил вызов и на место сразу же выехали сотрудники спецслужб, — рассказали в ГУ МЧС по НСО. — Они обследовали здание, и никаких признаков возгорания не было обнаружено. По предварительной информации, это был не дым, а пар, который шел из вентиляции. Эвакуации посетителей не проводилось, торговый центр работает в штатном режиме.

Новосибирцев обеспокоило количество спецслужб возле ТЦ "Галерея".Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU