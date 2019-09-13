В Новосибирской области высадили пять гектаров леса

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-13T16:49:08+03:00

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В рамках нацпроекта «Экология» правительство Новосибирской области с 2016 года реализовывает проект «Посади лес». Сибиряки активно участвуют в различных мероприятиях программы. Одним из ярких событий этого проекта стала акция авиакомпании S7 «Мы — Сибирь». В Коченевском лесничестве сотрудники авиакомпании вместе с жителями региона высадили 20 тысяч саженцев деревьев хвойных пород — это пять гектаров молодого леса. Так, компания откликнулась на беду соседних регионов — лесные пожары. На посадку деревьев средства авиакомпанией в специальный фонд отчислялись по 100 рублей с каждого билета, проданного по сибирским направлениям, а также добровольные отчисления. Меньше чем за месяц был собран миллион рублей.

Глава региона поблагодарил руководство авиакомпании S7 и всех ее сотрудников за организацию и проведение этой акции, отметив, что в течение следующих двух недель деревья будут высажены еще на 17 гектарах в Коченевском и Сузунском лесничествах. А затем акция шагнет за пределы нашей области и продолжится в пострадавших регионах.

— Мы всегда говорим о том, что подобные акции носят и информационно-пропагандистский характер, они призваны привлечь внимание большого круга жителей к проблеме сохранения, восстановления лесов. И здорово, что эти акции находят сторонников: к ним присоединяются многие предприятия, трудовые коллективы. Сегодня акцию организовала компания S7, вернувшая на период ее проведения себе прежнее название — «Сибирь», — отметил глава региона.

Всего за время действия регионального проекта «Посади лес» высажено более 350 тысяч деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU