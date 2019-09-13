2019-09-13T16:27:22+03:00
Происшествия

Внутри были двое детей и их мама: пожарные 40 минут тушили горящую квартиру

Во время пожара никто не пострадал
Алена КУЛЕШОВА
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В Заельцовском районе Новосибирска загорелась квартира в жилом доме. Фото: "АСТ-54"В Заельцовском районе Новосибирска загорелась квартира в жилом доме. Фото: "АСТ-54"
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Вечером, 13 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска в доме №118\4 на улице Кропоткина загорелась жилая квартира на втором этаже. По словам очевидцев события, в квартире на этот момент находилась женщина с двумя детьми.

— Врачи уже осмотрели этих детей, у них удовлетворительное состояние, — написал автор поста в паблике «АСТ-54». — Хозяйка квартиры находится на улице, а дети до приезда пожарных находились на лестничной клетке.

— Пожарные прибыли на место случившегося в 18:30. Из окна квартиры на втором этаже сильно валил дым, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Помещение было сильно захламлено, в квартире горел мусор и другие вещи. Тушить приходилось не только со стороны двери в подъезде, но и с помощью специальной лестницы через окно. Возгорание удалось ликвидировать примерно за 40 минут.

По словам спасателей, всего из сильно задымленного подъезда удалось эвакуировать 36 человек. Во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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