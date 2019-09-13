«Почти как такса»: сибиряк поймал судака весом 5, 5 килограмм

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-13T16:02:04+03:00

Сибиряк поймал рыбу весом в пять с половиной килограмм. Фото: Кадр из видео

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Сибиряк поймал в Обском море судака весом 5,5 килограмм. Видео такого внушительного улова опубликовал в соцсетях товарищ удачливого рыбака:

— Вчера друг поймал в Нижней Ельцовке, меня в тот момент рядом не было, — написал автор поста в паблике Вконтакте «Рыбалка в Новосибирске». — Воблер у него был, кажется японский. Рыба по весу прямо как такса.

Подписчики паблика не смогли оставить без внимания такую впечатляющую «добычу». В комментариях под постом многие люди написали, что рыбу такого размера действительно редко можно поймать в наших краях:

— Давно не видел, чтобы у нас такие судаки были.

— Интересно, это где же таких ловят?

— Хороший «кабанчик»!

— А мы вот вчера долго не могли поймать ничего, надо же, а некоторым так везет.

Сибиряк поймал судака весом в 5, 5 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU