«Почти как такса»: сибиряк поймал судака весом 5, 5 килограмм
Сибиряк поймал в Обском море судака весом 5,5 килограмм. Видео такого внушительного улова опубликовал в соцсетях товарищ удачливого рыбака:
— Вчера друг поймал в Нижней Ельцовке, меня в тот момент рядом не было, — написал автор поста в паблике Вконтакте «Рыбалка в Новосибирске». — Воблер у него был, кажется японский. Рыба по весу прямо как такса.
Подписчики паблика не смогли оставить без внимания такую впечатляющую «добычу». В комментариях под постом многие люди написали, что рыбу такого размера действительно редко можно поймать в наших краях:
— Давно не видел, чтобы у нас такие судаки были.
— Интересно, это где же таких ловят?
— Хороший «кабанчик»!
— А мы вот вчера долго не могли поймать ничего, надо же, а некоторым так везет.
Сибиряк поймал судака весом в 5, 5 килограмм.
ИСТОЧНИК KP.RU