2019-09-13T18:55:41+03:00
Дом. Семья

«Она будет просить еду»: ручная синица пропала в Новосибирске

Малышка совсем не приспособлена к жизни без человека
Анна ПАШАГИНА
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Анна с синичкой лучшие друзья. Фото: «Сообщество Академгородка. Новосибирск»Анна с синичкой лучшие друзья. Фото: «Сообщество Академгородка. Новосибирск»
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Анна Боярская потеряла своего любимца — ручную синичку. Птица выпорхнула из окна и улетела в неизвестном направлении.

— Мне ее принесли давно уже, — рассказала Анна корреспонденту КП-Новосибирск. — Мальчишки какие-то разорили гнездо. В нем много птенцов погибло, а этого удалось спасти.

Сибирячка выкормила синичку с лысого птенца. Особые приметы беглянки — у нее окольцованы лапки. На каждой по цветному кольцу с цифрой 7.

— Птица абсолютно ручная. Я боюсь, что сейчас она начнем залетать в окна, и где-нибудь ее будет ждать кот, — переживает Анна.

Синичку легко поймать - она будет просить у людей еды. Если вы нашли беглянку, то приманите ее творогом. Птица с удовольствием им полакомиться.

Если вы нашли пропавшую птицу, то сразу пишите Анне Боярской. Девушка очень переживает и ждет домой своего любимца!

Синичка абсолютно ручная. Фото: «Сообщество Академгородка. Новосибирск»

Синичка абсолютно ручная. Фото: «Сообщество Академгородка. Новосибирск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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