2019-09-15T07:06:29+03:00
Дом. Семья

«Играет как с мышкой»: виверровый котенок показал маме, как ловить рыбу

Видео сибирячки уже набрало больше 3 тысяч просмотров
Анна ПАШАГИНА
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Малыш только слегка придерживал лапкой рыбу. Фото: скришот из видео.Малыш только слегка придерживал лапкой рыбу. Фото: скришот из видео.
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Анна Новикова - новосибирская пенсионерка и постоянная посетительница зоопарка имени Р. А. Шило. Она снимает веселые видео из жизни животных и выставляет их в соцсетях. На этот раз в объектив камеры сибирячки попался маленькие виверровый котенок. Малыш вместе с мамой гулял возле бассейна и пытался поймать рыбку.

На кадрах видно, что котенок вовсе не собирается есть рыбу: он просто играет с ней в своеобразные догонялки. Только выигрывает всегда котенок: рыбе ни разу не удалось его поймать. А вот малыш с удовольствием отпускал своего друга обратно плавать.

Сначала мама помогала своему детенышу в рыбалке, но потом вышла из бассейна. Котенок не оставлял попыток поймать лакомство.

Сибиряков умилило это видео:

— Он же с ней, как с мышкой играет.

— Эх, горе-рыбак. Поймал и отпустил ее.

— Ничего себе охотник! Лучше мамы! - пишут комментаторы.

Виверровый котёнок ловит рыбу.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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