«Играет как с мышкой»: виверровый котенок показал маме, как ловить рыбу
Анна Новикова - новосибирская пенсионерка и постоянная посетительница зоопарка имени Р. А. Шило. Она снимает веселые видео из жизни животных и выставляет их в соцсетях. На этот раз в объектив камеры сибирячки попался маленькие виверровый котенок. Малыш вместе с мамой гулял возле бассейна и пытался поймать рыбку.
На кадрах видно, что котенок вовсе не собирается есть рыбу: он просто играет с ней в своеобразные догонялки. Только выигрывает всегда котенок: рыбе ни разу не удалось его поймать. А вот малыш с удовольствием отпускал своего друга обратно плавать.
Сначала мама помогала своему детенышу в рыбалке, но потом вышла из бассейна. Котенок не оставлял попыток поймать лакомство.
Сибиряков умилило это видео:
— Он же с ней, как с мышкой играет.
— Эх, горе-рыбак. Поймал и отпустил ее.
— Ничего себе охотник! Лучше мамы! - пишут комментаторы.
Виверровый котёнок ловит рыбу.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
ИСТОЧНИК KP.RU