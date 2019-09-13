«Такие надежды возлагали»: заплесневевший кокос испортил сибирякам вечеринку

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-13T14:53:10+03:00

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Неудачную покупку совершили жители Новосибирска в одном из супермаркетов города. Пара хотела полакомиться экзотическим лакомством — кокосовым орехом.

— Купили кокос в магазине. Открыли его, а там такой сюрприз, — возмущается подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск».

На фотографиях видно, что кокос уже не первый день лежит на прилавке магазина. На каждой его внутренней стороне расположилась плесень. Сибиряки были крайне возмущены случившемся. Они утверждают, что вечер был испорчен.

В этой ситуации пользователи соцсетей не поддержали покупателей, а наоборот решили пошутить над ними:

— Такие надежды возлагали на кокос. Это должен был быть король вечера, главная вишенка на этой сумасшедшей вечеринки!

— Кокос в Сибири, ну и насмешили! Наверно, у нас еще и манго растут на деревьях?

— Как обычный гнилой кокос может испортить вечер? Вы крайне впечатлительны!

ИСТОЧНИК KP.RU