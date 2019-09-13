Берегись мусоровоза: водитель грузовика выбросил на дороге боевой снаряд

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-13T13:51:26+03:00

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Жителей села Прокудское в Новосибирской области заставил поволноваться произошедший сегодня инцидент. Водитель мусоровоза, проезжавший по местным улицам, решил избавиться от лишнего металлолома и выбросил прямо в кусты боевой снаряд. Испуганные сибиряки вызвали полицию, правоохранительные органы оцепили улицу, на место прибыли саперы.

— На территории пункта приема металла был обнаружен боеприпас, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Росгвардии. — На месте работали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области. Им удалось установить, что это был артиллерийский снаряд с разрушенным взрывателем. Боеприпас был сильно поврежден коррозией. Он был признан опасным и был вывезен в безопасное место, где его уничтожили накладным зарядом.

Сотрудники полиции утверждают, что когда они прибыли на место, снаряд уже лежал на земле. Поэтому, на данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка поступившего обращения.

— К нам поступило обращение о бесхозном предмете, похожем на боевой снаряд, который нашли местные жители, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Данный предмет был изъят и утилизирован. Сейчас по данному происшествию проводится проверка, которая позволит выяснить, действительно к этому был причастен водитель мусоровоза.

ИСТОЧНИК KP.RU