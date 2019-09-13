Сибиряки очистили берег Обского моря от мусора

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-13T13:47:41+03:00

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В Академгородке в Новосибирске в рамках всероссийской акции прошел экологический марафон «Чистые берега Сибири». Десятки сибиряков приехали на Центральный пляж в Советский район, чтобы навести порядок на берегу. Люди убрали мусор с участка протяженностью 3,5 километра.

— Такая акция просто необходима нам всем. После проведенных мероприятий мы видим, что все равно идет засорение территорий, но наша работа не бесполезна, — рассказал изданию «Навигатор» Вячеслав Ярманов, заместитель губернатора НСО. — Мусора становится меньше. До 20 сентября мы должны убрать 150 объектов, а если повезет — то больше.

На берегу Обского моря собрались самые разные люди: школьники, сотрудники научных институтов, курсанты НВВКУ, специалисты разных ведомств. Все работали сообща, чтобы очистить территорию от мусора.

— Я пришла сюда с подружкой. Мы любим отдыхать на море с семьей с друзьями. И там всегда было чисто, — рассказала Настя Боровкина, участница акции. — Но люди оставляют пепелища от костров, бутылки, упаковки от еды. Многим просто все равно на чистоту. Поэтому нужно устраивать такие акции.

Среди посетителей акции была также участница популярного телевизионного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Она также помогала сибирякам убирать мусор с пляжа.

— Я благодарна каждому участнику сегодняшнего субботника за то, что вы не остались равнодушными к такой акции, — говорит Юлия Михалкова. — Сегодня мы можем стать примером для других жителей города. Показать всем, как нужно заботиться о природе.

Начальник Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко рассказал, что на территории, где проводят уборку, часто любят отдыхать люди. Однако, не стоит забывать, что это, все таки, инженерное сооружение.

— Сегодня мы все видим, насколько захламлен этот берег, — говорит Василий Борисенко. — Нужно помнить, что это — защитное сооружение и у него есть защитная функция. Но построено оно по типу пляжа. Поэтому сюда приходят отдохнуть многие горожане. И ограничить их в этом мы не можем.

Раз в полтора-два месяца учреждение, ответственное за содержание данной территории, выходит на уборку. Но толку мало.

— Речь должна идти об экологической культуре населения. Мы, идя на берег, думаем о том, чтобы взять с собой покушать, но не думаем о том, что после себя нужно убирать, — добавляет Василий Борисенко.

Участники акции не только убрали весь бытовой мусор. Специальная техника вывозила бревна, которых много в воде и на берегу. Люди надеются, что к зиме территория останется чистой.

— Знаете, мне хочется, чтобы люди понимали, что мы все здесь живем, ходим, смотрим. Ведь у себя дома никто так не мусорит, — рассуждает участница акции Раиса Павловна. — Хочется, чтобы люди посмотрели на то, как мы здесь все убираем. Может это поможет им понять, что если не бросать мусор, то и проводить такие расчистки не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU