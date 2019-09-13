2019-09-13T11:17:40+03:00
Общество

Больше 320 тысяч рублей: начальник новосибирского вокзала попался на взятке

Начальник станции Новосибирск — Главный был задержан во время получения очередной взятки
Надежда ЯРКОВА
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Начальника ж/д станции задержали во время получения взятки.Начальника ж/д станции задержали во время получения взятки.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении должностного лица ОАО «РЖД» — начальника станции «Новосибирск- Главный». Он обвиняется в получении взятки.

— Предварительно известно, что начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный предложил представителю коммерческой организации периодически передавать ему взятки. За это он обещал помощь в интересах организации. Например, не проводить проверок соответствия правилам железнодорожных перевозок перевозимых этой же организацией грузов и в целом оказывать помощь при оказании услуг по железнодорожным перевозкам, — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Таким образом, с мая по август 2019 года он получил от мужчины около 329 000 рублей.

— 10 сентября, при получении очередной взятки начальник станции был задержан сотрудниками УФСБ. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье — получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), — отметили в ведомстве.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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