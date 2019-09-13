2019-09-13T11:24:03+03:00
Общество

Зато соседи не шумят: коттедж возле кладбища продают за 150 миллионов рублей

Дом расположен в элитном коттеджном поселке «Удача» на Дачном шоссе в Заельцовском районе
Надежда ЯРКОВА
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За трехэтажный коттедж с бассейном продавец хочет 150 миллионов рублей. Фото: www.n-s-k.net.За трехэтажный коттедж с бассейном продавец хочет 150 миллионов рублей. Фото: www.n-s-k.net.
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На территории продающегося дома есть бассейн, а также вышка для прыжков в воду и сауна. Поселок, где он расположен, находится под охраной.

— Коттеджный поселок, где расположен дом, имеет все централизованные коммуникациии и активно застраивается. В поселке — широкие асфальтированные проезды и правильно организованная система охраны, которая исключает «попадание на территорию случайных лиц». Кроме того, управляющая компания активно благоустраивает поселок, расположенный в ДНТ «Удача», — сообщает издание «Деловой квартал».

Выставленный на продажу трехэтажный коттедж был построен в 2012 году. Продавец отмечает, что в отделке дома использовались только импортные материалы брендовых коллекций.

— В доме свободная планировка, имеется несколько санузлов, но нет балкона. Также в доме отлично организована SPA-зона, а большой, глубокий бассейн, позволяющий прыгать с вышки, не оставит равнодушными любителей плавания. В коттедже предусмотрено все для комфортной и активной жизни, это лучше увидеть и оценить, — говорится в объявлении о продаже.

Согласно сервису Яндекс.Карты, «Удача», где продается дом, располагается рядом с поселком «Речной». Оба они находятся по соседству с Заельцовским кладбищем и Мочищенским шоссе.

Объявление вызывает интерес у горожан. Оно набрало уже более 830 просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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