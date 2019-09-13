Зато соседи не шумят: коттедж возле кладбища продают за 150 миллионов рублей
На территории продающегося дома есть бассейн, а также вышка для прыжков в воду и сауна. Поселок, где он расположен, находится под охраной.
— Коттеджный поселок, где расположен дом, имеет все централизованные коммуникациии и активно застраивается. В поселке — широкие асфальтированные проезды и правильно организованная система охраны, которая исключает «попадание на территорию случайных лиц». Кроме того, управляющая компания активно благоустраивает поселок, расположенный в ДНТ «Удача», — сообщает издание «Деловой квартал».
Выставленный на продажу трехэтажный коттедж был построен в 2012 году. Продавец отмечает, что в отделке дома использовались только импортные материалы брендовых коллекций.
— В доме свободная планировка, имеется несколько санузлов, но нет балкона. Также в доме отлично организована SPA-зона, а большой, глубокий бассейн, позволяющий прыгать с вышки, не оставит равнодушными любителей плавания. В коттедже предусмотрено все для комфортной и активной жизни, это лучше увидеть и оценить, — говорится в объявлении о продаже.
Согласно сервису Яндекс.Карты, «Удача», где продается дом, располагается рядом с поселком «Речной». Оба они находятся по соседству с Заельцовским кладбищем и Мочищенским шоссе.
Объявление вызывает интерес у горожан. Оно набрало уже более 830 просмотров.
ИСТОЧНИК KP.RU