«Чувствовалось на верхних этажах»: новосибирцев испугало землетрясение в Горном Алтае
Неслабое землетрясение произошло сегодня, 13 сентября, в Горном Алтае. Отголоски от него почувствовали и жители Новосибирска.
— Подземные толчки в 5 баллов зафиксированы в 4:29 в 196 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска с координатами 50.55 градуса северной широты и 87.42 градуса восточной долготы. Интенсивность в эпицентре оценивалась в 6,4 баллов, — сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Новосибирцы также почувствовали отголоски землетрясения. Об этом подтвердили в МЧС по Новосибирской области.
— Звонки поступали от особо чувствительных жителей, которые ощутили колебания на верхних этажах высотных зданий. Больше сообщений поступило от жителей левого берега, — отметили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU