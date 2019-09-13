2019-09-13T10:00:14+03:00
Общество

«Чувствовалось на верхних этажах»: новосибирцев испугало землетрясение в Горном Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,6 балла произошло на Айгулакском хребте в Республике Алтай
Надежда ЯРКОВА
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Землетрясение почувствовали и особо чувствительные новосибирцы.Землетрясение почувствовали и особо чувствительные новосибирцы.Фото: "КП" Архив
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Неслабое землетрясение произошло сегодня, 13 сентября, в Горном Алтае. Отголоски от него почувствовали и жители Новосибирска.

— Подземные толчки в 5 баллов зафиксированы в 4:29 в 196 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска с координатами 50.55 градуса северной широты и 87.42 градуса восточной долготы. Интенсивность в эпицентре оценивалась в 6,4 баллов, — сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Новосибирцы также почувствовали отголоски землетрясения. Об этом подтвердили в МЧС по Новосибирской области.

— Звонки поступали от особо чувствительных жителей, которые ощутили колебания на верхних этажах высотных зданий. Больше сообщений поступило от жителей левого берега, — отметили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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