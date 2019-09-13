Рассчиталась «Мерседесом»: сибирячка лишилась дорогостоящего авто за миллионные долги

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-13T08:42:24+03:00

Женщина поехала на встречу с приставами на "Мерседесе", а вернулась без него. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Жительница Новосибирска накопила долг более одного миллиона рублей и в итоге осталась без дорогостоящего автомобиля.

— В отделе судебных приставов находились производственные дела о взыскании задолженности с местной жительницы. Женщина накопила более 1 миллиона рублей долга. А вот отдавать деньги не спешила. Судебные приставы не раз выезжали по адресу, где живет должница, но все было безуспешно, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы пытались общаться с должницей по телефону, но женщина каждый раз утверждала, что все решения по исполнительным документам отменены судом, хотя это и не было так. Тогда, судебный пристав совместно с начальником отдела, проявив смекалку, предложили должнице показать им копии решения суда для окончания исполнительных производств в отдел судебных приставов.

— Сибирячка приехала на встречу с судебным приставом на своей машине Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic. После того, как она припарковалась на Красном проспекте, представитель взыскателя незаметно для нее заблокировал выезд ее автомобилю, — добавили в ведомстве.

В итоге «Мерседес Бенц» был арестован приставами, которые машину и забрали.

ИСТОЧНИК KP.RU