Дважды пытался взлететь: самолет до Симферополя не смог улететь из Толмачево

СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-13T07:58:33+03:00

Пассажиры авиарейса вылетели в Крым только с третьей попытки, на резервном самолете [видео]

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Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по задержке вылета самолета из Новосибирска в Симферополь.

— В аэропорту Толмачево более чем на пять часов задержали рейс 5137 «Новосибирск — Симферополь». Самолет два раза пробовал взлететь, но каждый раз тормозил и возвращался в аэропорт. В итоге решили ждать другой самолет, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Барнаул» в соцсетях в «ВКонтакте».

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проводится проверка по факту задержки вылета авиарейса.

— 12 сентября авиакомпанией «Сибирь» по технической причине был отложен вылет воздушного судна В-737-800 по маршруту «Новосибирск — Симферополь» с 17:45 до 0:36 по местному времени, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в настоящее время пассажиры отправлены к месту назначения резервным бортом.

Самолет до Симферополя не смог улететь из Толмачево.

ИСТОЧНИК KP.RU