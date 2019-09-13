«Чуть не уехал с нами домой в сумке»: сибирячка нашла таракана в баре
В одном из новосибирских баров девушки наткнулись на еще одного отдыхающего — на подушках в заведении ползал таракан.
— Пафосное место, еще не означает сервис и качество! Приехала в гости подруга из другого города, решила сводить ее в один из lounge баров. Отвратительное место. Кухня, обслуживание и интерьер дело вкуса, но тараканы как-то перебор. На наше замечание персоналу мы услышали в ответ: «ну это же общепит». Стасик чуть с нами домой не уехал в сумке подруги, — поделилась своим возмущением в группе «Ревизорро Новосибирск» в «Инстаграме» сибирячка.
Девушка добавила, что таракан все это время свободно ползал по стене, стулу и столу.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к ситуации. Вот что они пишут в комментариях:
— Возможно, этот Стасик — это талисман данного заведения.
— Это комплимент от шефа, а вы не оценили.
— Фу, больше не пойду туда, — добавляет один из подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU