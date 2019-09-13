«Рыжий! — Сам такой!»: соцсети взорвало фото забавных зверьков

СЕГОДНЯ 04:16 2019-09-13T04:16:40+03:00

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Неожиданную встречу двух «рыжиков» удалось снять в одном из парков.

— Случай в Академгородке, — подписали фото в группе «Я живу [в] Новосибирске» в «Инстаграме». На нем рыжий котенок и такая же рыжая белка встретились на соседних деревьях и с интересом рассматривают друг друга. И хотя некоторые утвержают, что фото сделано не у нас, снимок вызвал бурю умиления и восторга у подписчиков, растрогав их сердца. Теперь новосибирцы в соцсетях придумывают забавные подписи к фото, включая всю свою фантазию:

— Я не кот! Так и я не белка...

— Автоледи никак не разъедутся.

— Ты ли это? Брат мой рыжий? Солнышком окрашенный! Разгляжу тебя поближе, больно ты наряженный.

— Молоко принес? Сначала орехи покажи!

— А давай попробуем дружить?

— Рыжий! — Сам такой!

Ты и я — одной масти!

— Котенок, воспитанный белками — Котаугли.

ИСТОЧНИК KP.RU