«Рыжий! — Сам такой!»: соцсети взорвало фото забавных зверьков
Неожиданную встречу двух «рыжиков» удалось снять в одном из парков.
— Случай в Академгородке, — подписали фото в группе «Я живу [в] Новосибирске» в «Инстаграме». На нем рыжий котенок и такая же рыжая белка встретились на соседних деревьях и с интересом рассматривают друг друга. И хотя некоторые утвержают, что фото сделано не у нас, снимок вызвал бурю умиления и восторга у подписчиков, растрогав их сердца. Теперь новосибирцы в соцсетях придумывают забавные подписи к фото, включая всю свою фантазию:
— Я не кот! Так и я не белка...
— Автоледи никак не разъедутся.
— Ты ли это? Брат мой рыжий? Солнышком окрашенный! Разгляжу тебя поближе, больно ты наряженный.
— Молоко принес? Сначала орехи покажи!
— А давай попробуем дружить?
— Рыжий! — Сам такой!
Ты и я — одной масти!
— Котенок, воспитанный белками — Котаугли.
ИСТОЧНИК KP.RU