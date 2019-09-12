Что вы знаете о депутатах? Попробуйте ответить на эти 10 вопросов

СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-12T19:18:45+03:00

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Издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» предложило сибирякам проверить свои знания истории Заксобрания. На своем сайте корреспонденты разместили познавательный тест. Тем более, повод для такого опроса более, чем подходящий: 25 лет самого Законодательного собрания.

— В этих вопросах мы смешали факты и небылицы из истории Заксобрания Новосибирской области, — сообщается на сайте издания. — Попробуйте отделить одно от другого!

Тест состоит из 10 вопросов, в каждом из них имеется по три варианта ответа. При этом, узнать оказались ли вы правы или ошиблись можно сразу же, после того, как вы сделаете свой выбор. При этом не стоит надеется, что пройти этот тест будет очень легко: вопросы включают в себя не только сухие фактические данные, но и занимательные подробности истории Заксобрания, известные немногим.

К примеру, людям предлагают ответить, сколько всего женщин становились депутатами Законодательного собрания за всю историю его существования или предположить, кто из депутатов проводит первую сессию Заксобрания нового созыва до избрания председателя: самый умный, самый старший по возрасту, а может быть — самый красивый депутат?

Тест может пройти любой желающий в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU