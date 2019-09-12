2019-09-12T19:18:45+03:00
Общество

Что вы знаете о депутатах? Попробуйте ответить на эти 10 вопросов

Сибиряки смогут проверить свои знания истории Заксобрания с помощью специального теста
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибиряки могут проверить свои знания истории Заксобрания с помощью специального опроса. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»Сибиряки могут проверить свои знания истории Заксобрания с помощью специального опроса. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»
Изменить размер текста:

Издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» предложило сибирякам проверить свои знания истории Заксобрания. На своем сайте корреспонденты разместили познавательный тест. Тем более, повод для такого опроса более, чем подходящий: 25 лет самого Законодательного собрания.

— В этих вопросах мы смешали факты и небылицы из истории Заксобрания Новосибирской области, — сообщается на сайте издания. — Попробуйте отделить одно от другого!

Тест состоит из 10 вопросов, в каждом из них имеется по три варианта ответа. При этом, узнать оказались ли вы правы или ошиблись можно сразу же, после того, как вы сделаете свой выбор. При этом не стоит надеется, что пройти этот тест будет очень легко: вопросы включают в себя не только сухие фактические данные, но и занимательные подробности истории Заксобрания, известные немногим.

К примеру, людям предлагают ответить, сколько всего женщин становились депутатами Законодательного собрания за всю историю его существования или предположить, кто из депутатов проводит первую сессию Заксобрания нового созыва до избрания председателя: самый умный, самый старший по возрасту, а может быть — самый красивый депутат?

Тест может пройти любой желающий в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чувствует страх и едет медленнее»: объявления в автобусе рассмешили соцсети
Стоимость вывоза мусора для сибиряков понизится на 15 рублей
Обрушились плиты: мойщик окон упал на козырек подъезда в Заельцовском районе
В Новосибирске на площадке «Технопрома-2019» пройдет заседание Госсовета
«Я просто ехал с работы»: машину новосибирца обстреляли из окна многоэтажки
«Даже на порог не пустили»: в зоопарке отказались принимать необычную птицу
Матери-кукушки бросили 12 детей в новосибирских роддомах в 2019 году
Под эстакадой на Ипподромской магистрали перекроют движение из-за ремонта
Охранники скрутили пьяного сибиряка, бившего окна в коттедже соседей
Вышел и развел руками: водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе
Футболистов «Новосибирска» оштрафовали за выбежавших на поле детей на 25 тысяч
Внедрение цифровых технологий позволит сэкономить сотни миллионов рублей
До пожизненного: следователи закончили расследование убийства бердчанки из-за «Пежо»
Выносят документы: в квартире Сергея Бойко проходят обыски
«Таких людей нельзя выгонять!»: новосибирцы собирают подписи в поддержку директора музыкальной школы
«Не нравится — выплевывайтесь»: водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку
Таинственное исчезновение: в Заельцовском районе пропал мужчина в рубашке с коротким рукавом
«Куски падают со стен рядом с детьми»: новосибирцев возмутило состояние школы на левом берегу