«Чувствует страх и едет медленнее»: объявления в автобусе рассмешили соцсети

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-12T19:06:25+03:00

Но некоторые слова в тестах люди нашли неоднозначными

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Объявление в одном из автобусов вызвало противоречие среди жителей города. В его тексте говориться о том, что в салон транспорта запрещен вход с едой и напитками. Однако автор этого предупреждения иронизирует насчет того, что эти ограничения распространяются не на всех.

— Вход в автобус с пирожками, пивом, мороженым, семечками, мороженым — запрещен! P.s. На лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией этот запрет не распространяется, — говориться в тексте объявления.

Такое неоднозначное заявление вызвало большой резонанс среди пользователей соцсетей. Некоторым подобный юмор показался слишком неуместным и даже оскорбительным, а некоторые наоборот сочли это объявление безобидной шуткой, которая должна в легкой форме призвать людей к порядку:

— Это совсем не смешно.

— Да уж, никому нет дела на то, что автобус едет по дороге с грохотом. Ведь у нас же есть этот жестокий «юмор».

— На такое даже обижаться бессмысленно, просто шутка.

— А почему такие поблажки только для них? — пишут люди в комментариях под постом.

Сибиряки также отметили, что в этом автобусе есть несколько шуточных объявлений, которые могут поднять пассажирам настроение во время пути.

В соцсетях люди отметили, что в этом автобусе несколько подобных объявлений. Фото: Валерий Карачаков

ИСТОЧНИК KP.RU