2019-09-12T16:30:18+03:00
Общество

Стоимость вывоза мусора для сибиряков понизится на 15 рублей

Проблему вопроса реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами обсудят на ноябрьской сессии Заксобрания
Алена КУЛЕШОВА
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Тарифы на вывоз мусора понизятся для сибиряков. Фото: Дмитрий АхмадуллинТарифы на вывоз мусора понизятся для сибиряков. Фото: Дмитрий Ахмадуллин
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Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обсудили вопрос о проведении реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Чиновники остались крайне недовольны работой регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск», отвечающего за эту область. Выразили свое недовольство также общественные организации города.

— За 2 месяца мы ни на шаг не продвинулись в решении проблемы. Не решен вопрос вывоза при раздельном сборе мусора, хотя есть ТСЖ, которые уже не один год этим занимаются, — считает Галина Немчинова, председатель правления НК «Новосибирская Лига Объединения Домовладельцев», объединяющего 135 ТСЖ и 3,5 тыс. жителей. — В области не строится ни один завод по переработке мусора, а в тарифе эти расходы заложены. Люди не понимают, почему ничего этого не делается, а деньги собираются?

Несмотря на то, что в отчете ООО «Экология Новосибирск» Ларисы Анисимовой ситуация выглядела вполне благополучной: по ее словам, новой системой обращения с отходами на сегодня охвачены 485 населенных пунктов и на данный момент мы находимся в стабильной ситуации 80% сбора, депутаты считают, что эта проблема гораздо серьезнее.

По словам депутата Николая Мочалина, люди жалуются на повышение тарифов при условии отсутствия специальных заводов и полигонов. А, по мнению депутата Ильи Полякова, изменения в лучшую сторону происходят далеко не по всей области.

Министр ЖКХ Денис Архипов сообщил, что в ближайшие дни должен быть получен ответ от антимонопольной службы, который позволит принять коллегиальное решение по поводу новой реформы, предполагающей раздельный сбор мусора и строительство мусороперерабатывающих заводов.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив решил поддержать предложение депутатов вынести данный вопрос на обсуждение на ноябрьскую сессию Заксобрания.

В Новосибирске с 1 июля уже был снижен тариф на вывоз мусора. Об этом сообщалось на сайте компании «Экология-Новосибирск». Прежний тариф, действовавший с января 2019 года, составлял 92 рубля 42 копейки. Летом он понизился до 88 рублей 62 копейки в месяц. Областной департамент по тарифам установил новую стоимость вывоза мусора — 446, 82 рубля за кубический метр (с учетом НДС). А к середине осени он должен стать еще ниже, при условии того, что из тарифа исчезнет НДС. Тогда жителям нужно будет платить за утилизацию бытовых отходов 73 рубля 85 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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