Обрушились плиты: мойщик окон упал на козырек подъезда в Заельцовском районе

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-12T14:35:13+03:00

Мойщик окон сорвался со стены дома и упал на козырек подъезда. Фото: "АСТ-54"

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В Заельцовском районе города Новосибирска мужчина упал на козырек подъезда. Инцидент произошел 12 сентября по адресу улица Дуси Ковальчук 238. Пострадавший сибиряк оказался мойщиком окон.

— Он привязал веревки к выступающим плитам в стене, для страховки, — написал автор поста в паблике «АСТ-54». — Но когда он начал подниматься, чтобы начать мыть окна, плиты не выдержали и упали на него.

Спасатели передали пострадавшего мужчину врачам. Фото: "АСТ-54"

Как сообщают очевидцы события, с козырька подъезда мужчину сняли спасатели, которые передали его врачам. У рабочего оказалась сломана нога и перебинтована рука.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. В комментариях под постом многие люди утверждают, что это здание действительно было слишком ветхим и его конструкции не смогли бы выдержать вес человека:

— Нужно было выбирать себе страховку надежнее.

— Это здание старое, неудивительно, что так легко обломились плиты.

— Хорошо, что травмы не слишком серьезные. Мужчине — скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU