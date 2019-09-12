2019-09-12T14:35:13+03:00
Происшествия

Обрушились плиты: мойщик окон упал на козырек подъезда в Заельцовском районе

Спасатели передали пострадавшего мужчину врачам
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Мойщик окон сорвался со стены дома и упал на козырек подъезда. Фото: "АСТ-54"Мойщик окон сорвался со стены дома и упал на козырек подъезда. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

В Заельцовском районе города Новосибирска мужчина упал на козырек подъезда. Инцидент произошел 12 сентября по адресу улица Дуси Ковальчук 238. Пострадавший сибиряк оказался мойщиком окон.

— Он привязал веревки к выступающим плитам в стене, для страховки, — написал автор поста в паблике «АСТ-54». — Но когда он начал подниматься, чтобы начать мыть окна, плиты не выдержали и упали на него.

Спасатели передали пострадавшего мужчину врачам. Фото: "АСТ-54"

Спасатели передали пострадавшего мужчину врачам. Фото: "АСТ-54"

Как сообщают очевидцы события, с козырька подъезда мужчину сняли спасатели, которые передали его врачам. У рабочего оказалась сломана нога и перебинтована рука.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. В комментариях под постом многие люди утверждают, что это здание действительно было слишком ветхим и его конструкции не смогли бы выдержать вес человека:

— Нужно было выбирать себе страховку надежнее.

— Это здание старое, неудивительно, что так легко обломились плиты.

— Хорошо, что травмы не слишком серьезные. Мужчине — скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске на площадке «Технопрома-2019» пройдет заседание Госсовета
«Я просто ехал с работы»: машину новосибирца обстреляли из окна многоэтажки
«Даже на порог не пустили»: в зоопарке отказались принимать необычную птицу
Матери-кукушки бросили 12 детей в новосибирских роддомах в 2019 году
Под эстакадой на Ипподромской магистрали перекроют движение из-за ремонта
Охранники скрутили пьяного сибиряка, бившего окна в коттедже соседей
Вышел и развел руками: водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе
Футболистов «Новосибирска» оштрафовали за выбежавших на поле детей на 25 тысяч
Внедрение цифровых технологий позволит сэкономить сотни миллионов рублей
До пожизненного: следователи закончили расследование убийства бердчанки из-за «Пежо»
Выносят документы: в квартире Сергея Бойко проходят обыски
«Таких людей нельзя выгонять!»: новосибирцы собирают подписи в поддержку директора музыкальной школы
«Не нравится — выплевывайтесь»: водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку
Таинственное исчезновение: в Заельцовском районе пропал мужчина в рубашке с коротким рукавом
«Куски падают со стен рядом с детьми»: новосибирцев возмутило состояние школы на левом берегу