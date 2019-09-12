Обрушились плиты: мойщик окон упал на козырек подъезда в Заельцовском районе
В Заельцовском районе города Новосибирска мужчина упал на козырек подъезда. Инцидент произошел 12 сентября по адресу улица Дуси Ковальчук 238. Пострадавший сибиряк оказался мойщиком окон.
— Он привязал веревки к выступающим плитам в стене, для страховки, — написал автор поста в паблике «АСТ-54». — Но когда он начал подниматься, чтобы начать мыть окна, плиты не выдержали и упали на него.
Спасатели передали пострадавшего мужчину врачам. Фото: "АСТ-54"
Как сообщают очевидцы события, с козырька подъезда мужчину сняли спасатели, которые передали его врачам. У рабочего оказалась сломана нога и перебинтована рука.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. В комментариях под постом многие люди утверждают, что это здание действительно было слишком ветхим и его конструкции не смогли бы выдержать вес человека:
— Нужно было выбирать себе страховку надежнее.
— Это здание старое, неудивительно, что так легко обломились плиты.
— Хорошо, что травмы не слишком серьезные. Мужчине — скорейшего выздоровления!
ИСТОЧНИК KP.RU