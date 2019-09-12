2019-09-12T14:25:46+03:00
Наука

В Новосибирске на площадке «Технопрома-2019» пройдет заседание Госсовета

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об основных мероприятиях форума
Ульяна ДЖАНКОВА
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Андрей Травников рассказал о том, что обсудят на Технопроме-2019"Андрей Травников рассказал о том, что обсудят на Технопроме-2019"
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VII Международный форум технологического развития «Технопром-2019» пройдет в Новосибирске с 18 по 20 сентября. В этом году тема форума «Наука новой эры: технологии трансформации». В программе особое внимание уделено нацпроекту «Наука». Предусмотрено широкое обсуждение вопросов развития технологий трансформации и трансформация производств, бизнес моделей, мышления, общества.

При содействии «Опоры России» состоится первый Всероссийский съезд представителей преференциальных территорий «Территория будущего прорыва» по вопросам развития кластеров, наукоградов, технопарков, роли инновационных регионов в стратегии пространственного развития. Также на форуме обсудят реализацию Национальной технологической инициативы.

Кроме того, Андрей Травников сообщил, что на площадке «Технопрома — 2019» пройдет очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по вопросам образования и науки, а завершится программа пленарной сессией «Таланты и возможности» с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Губернатор подчеркнул, что главным результатом форума «Технопром — 2019» станут проекты реальной экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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