«Я просто ехал с работы»: машину новосибирца обстреляли из окна многоэтажки
Неприятное происшествие случилось ночью в Новосибирске. Сибиряк возвращался домой поздней ночью. При повороте с березовой рощи на Ипподромское шоссе мужчину ждал неприятный сюрприз.
— Муж получил пулю в заднее стекло машины. Стреляли из ближайших высоток из пневматического оружия. Обстрелу так же подверглась сзади едущая машина, — пишет жена пострадавшего Ирина С. в социальных сетях.
Удар был настолько сильный, что по стеклу поползла паутина трещин. Сибиряков возмутило такое безответственное отношение к оружию:
— Ноги в руки и в полицию с заявлением! Завтра ни дай Бог в ребенка выстрелят!!!
— Жалко, что не нашли этого без ответственного человека. Тогда бы в полиции помогли.
— Было такое, на прошлой неделе проходил мимо поздно вечером, три хлопка раздалось. Думаю, из высотки ближней стреляют. Полиция поможет, если им указать из какого окна это делают.
ИСТОЧНИК KP.RU