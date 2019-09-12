«Я просто ехал с работы»: машину новосибирца обстреляли из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-12T14:24:02+03:00

В заднее стекло мужчине прилетело ни за что. Фото: СОЦСЕТИ

В результате выстрела никто не пострадал

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Неприятное происшествие случилось ночью в Новосибирске. Сибиряк возвращался домой поздней ночью. При повороте с березовой рощи на Ипподромское шоссе мужчину ждал неприятный сюрприз.

— Муж получил пулю в заднее стекло машины. Стреляли из ближайших высоток из пневматического оружия. Обстрелу так же подверглась сзади едущая машина, — пишет жена пострадавшего Ирина С. в социальных сетях.

Удар был настолько сильный, что по стеклу поползла паутина трещин. Сибиряков возмутило такое безответственное отношение к оружию:

— Ноги в руки и в полицию с заявлением! Завтра ни дай Бог в ребенка выстрелят!!!

— Жалко, что не нашли этого без ответственного человека. Тогда бы в полиции помогли.

— Было такое, на прошлой неделе проходил мимо поздно вечером, три хлопка раздалось. Думаю, из высотки ближней стреляют. Полиция поможет, если им указать из какого окна это делают.

ИСТОЧНИК KP.RU