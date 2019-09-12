2019-09-12T13:36:10+03:00
Дом. Семья

«Даже на порог не пустили»: в зоопарке отказались принимать необычную птицу

Сибирячке предложили оставить ее на улице
Анна ПАШАГИНА
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Этого малыша сибирячка нашла на дороге.Этого малыша сибирячка нашла на дороге.Фото: СОЦСЕТИ
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Сибирячка обратилась в зоопарк, утром в четверг, 12 сентября. Жительница Новосибирска Татьяна К, на проезжей части обнаружила птаху с необычным окрасом. Женщина решила не оставлять малыша на растерзание бродячим собакам и котам, и повезла его в зоопарк. О том, что произошло дальше она рассказала в социальных сетях.

— На входе мне сказали, подойти к администратору в террариуме, вот я туда и подошла, — рассказала женщина корреспонденту КП-Новосибирск. — Меня с этой птицей даже на порог не пустили. Сказали, идите отсюда, нам не нужен никто.

На вопрос Татьяны, что ей делать с этим малышом, сотрудники зоопарка сказали выкинуть или положить туда, где птицу нашли.

— Я вышла с территории и дождалась, чтобы кто-нибудь из сотрудников мимо забора прошел. Выпустила птицу через прутья, чтобы она не осталась незамеченной. Попросила охранника приглядеть за малышом, — говорит сибирячка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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