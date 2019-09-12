Под эстакадой на Ипподромской магистрали перекроют движение из-за ремонта

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-12T11:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти города Новосибирска сообщили о том, что в период с 14 по 17 сентября проезд под эстакадой на Ипподромской магистрали будет закрыт. Сибирякам нельзя будет проехать по участку дороги от здания № 144 на улице Фрунзе, перекрыт также будет выезд на улицу Фрунзе до жилого дома №111 на улице Журинской.

— Решение закрыть проезд связано, в первую очередь, с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге и обустройством площадок для стоянки автомобилей, — рассказали в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Это позволит нам обеспечить транспортную доступность к Региональному центру волейбола.

В мэрии так же сообщили, что сибирским водителям необходимо быть как можно более внимательными на дороге. Не забывать руководствоваться знаками, информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU