Под эстакадой на Ипподромской магистрали перекроют движение из-за ремонта
Власти города Новосибирска сообщили о том, что в период с 14 по 17 сентября проезд под эстакадой на Ипподромской магистрали будет закрыт. Сибирякам нельзя будет проехать по участку дороги от здания № 144 на улице Фрунзе, перекрыт также будет выезд на улицу Фрунзе до жилого дома №111 на улице Журинской.
— Решение закрыть проезд связано, в первую очередь, с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге и обустройством площадок для стоянки автомобилей, — рассказали в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Это позволит нам обеспечить транспортную доступность к Региональному центру волейбола.
В мэрии так же сообщили, что сибирским водителям необходимо быть как можно более внимательными на дороге. Не забывать руководствоваться знаками, информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU