Вышел и развел руками: водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-12T11:29:14+03:00

Мальчик ехал по "зебре" на самокате. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Ребенок ехал по «зебре» на самокате, рядом с мамой. И на середине дороги его сбила машина.

— ДТП произошло сегодня, 12 сентября около 12 часов дня. Водитель за рулем Hyundai Solaris, брендированного «Яндекс.Такси», ехал по улице Татьяны Снежиной и сбил на пешеходном переходе мальчика с самокатом. Ребенок переходил дорогу рядом с мамой, — рассказал приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На видео водитель такси после наезда на ребенка выходит из машины. Разводя руками подходит к матери с ребенком, которого сбил. О состоянии пострадавшего ребенка информации нет.

Пользователи соцсетей сходятся во мнении, что в аварии одинаковая вина и водителя и матери ребенка. Вот что они пишут в комментариях:

— Как он пешеходов то не увидел на «зебре».

— А почему ребенок на самокате едет через дорогу, а не катит его рядом?

— Водителя не оправдываю, но на переходе надо смотреть, и если видишь, что тебя пропускают, а другой едет, то не спеши переходить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731640" frameborder="0"></iframe> Водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU