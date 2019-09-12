2019-09-12T11:29:14+03:00
Происшествия

Вышел и развел руками: водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе

Авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска — мальчика на самокате сбил таксист
Надежда ЯРКОВА
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Мальчик ехал по "зебре" на самокате. Стоп-кадр с видео.Мальчик ехал по "зебре" на самокате. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ребенок ехал по «зебре» на самокате, рядом с мамой. И на середине дороги его сбила машина.

ДТП произошло сегодня, 12 сентября около 12 часов дня. Водитель за рулем Hyundai Solaris, брендированного «Яндекс.Такси», ехал по улице Татьяны Снежиной и сбил на пешеходном переходе мальчика с самокатом. Ребенок переходил дорогу рядом с мамой, — рассказал приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На видео водитель такси после наезда на ребенка выходит из машины. Разводя руками подходит к матери с ребенком, которого сбил. О состоянии пострадавшего ребенка информации нет.

Пользователи соцсетей сходятся во мнении, что в аварии одинаковая вина и водителя и матери ребенка. Вот что они пишут в комментариях:

— Как он пешеходов то не увидел на «зебре».

— А почему ребенок на самокате едет через дорогу, а не катит его рядом?

— Водителя не оправдываю, но на переходе надо смотреть, и если видишь, что тебя пропускают, а другой едет, то не спеши переходить.

Водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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