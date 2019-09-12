Внедрение цифровых технологий позволит сэкономить сотни миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-12T09:45:10+03:00

Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников после встречи с президентом Сбербанка Германом Грефом

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Главная тема совещания — цифровизация региона.

Напомним, что 10 сентября, накануне визита председателя правления ПАО "Сбербанк" Германа Грефа в Новосибирскую область, президент РФ поставил задачи как можно быстрее адаптировать наработки Сбербанка в сфере цифровых технологий к более масштабным задачам, которые стоят перед страной, в том числе в сфере госуправления.

В Новосибирской области еще год назад было подписано соглашение со Сбербанком. В документе — десять направлений. На совещании подвели промежуточные итоги.

— Благодаря нашему сотрудничеству мы достигли заметных улучшений. В частности, это работа сети МФЦ, в которую были внедрены элементы интеллектуальной управляющей системы Сбербанка. Компания участвует в реализации проекта «Бережливая поликлиника». Мы ожидаем от реализации этих и других проектов экономии бюджетных средств. Сумма экономии измеряется десятками и даже сотнями миллионов рублей, — подчеркнул глава области.

В свою очередь Герман Греф отметил, что Новосибирская область — продвинутый цифровой регион.

— В ближайшее время специалисты оценят, насколько возможно использовать нашу инфраструктуру и нашу платформу для целостного решения всех задач Новосибирской области. Регион может стать одним из пилотных, с которыми Сбербанк так плотно работает, — заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк».

Сегодня в нашем регионе развиваются и внедряются такие современные управляющие программы, как «Умный дом», «Умный квартал», «Умный город» и так далее.

К 2024 году 70% всех взаимодействий граждан и организаций с госорганами должно быть в цифровом формате.

ИСТОЧНИК KP.RU