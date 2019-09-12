«Таких людей нельзя увольнять!»: новосибирцы собирают подписи в поддержку директора музыкальной школы

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-12T07:14:47+03:00

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Новосибирцы создали петицию и группу в соцсетях в поддержку директора музыкальной школы Новосибирска Александра Марченко.

— 11 сентября в Москве в министерстве культуры не прошел аттестацию директор специализированной музыкальной школы Александр Тихонович Марченко. 6 октября его последний день работы. Ему не дали провести 50-тие школы, которую он вытянул со Станционной, где она размещалась по сути в бараке и создал для нее блестящие условия с отличным концертным залом, интернатом и учебным комплексом, — такое сообщение опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» бывший работник отдела культуры, экс-директор новосибирской филармонии Александр Савин.

По его словам, Марченко — штучный сотрудник, каких единицы по стране. И его увольняет в начале года в канун празднования пятидесятилетия школы.

Неравнодушные новосибирцы также создали петицию на ресурсе hange.org против увольнения директора музыкальной спецшколы Новосибирска Александра Марченко, адресованную Министерству культуры РФ. Ее подписали уже более 650 человек.

— Александр Марченко прекрасный руководитель, удивительный человек и музыкант, который всей душой и сердцем, по-настоящему любит эту школу и музыку. Он понимает все тонкости и делает для детей все и даже больше! С его помощью построили на территории школы интернат для иногородних учеников, чтобы им не приходилось ехать с другого берега Новосибирска, отреставрировали школу и построили прекрасный концертный зал! Это необыкновенно добрый, любящий свое дело человек и профессионал! При его чутком управлении школа расцвела. Таких людей просто нельзя увольнять! Иначе, боюсь, школа может просто «погибнуть» в чужих руках, а этого нельзя допустить! — говорится в петиции.

Также в поддержку директора выпускники и учащиеся колледжа создали группу в соцсетях в «ВКонтакте», в которой уже более 250 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU