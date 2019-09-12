2019-09-12T06:21:15+03:00
Общество

«Не нравится — выплевывайтесь»: водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку

На замечания пассажирки водитель начал ей хамить
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель смотрел футбол, пока вез пассажирку. Стоп-кадр с видео: "Инцидент. Новосибирск".Водитель смотрел футбол, пока вез пассажирку. Стоп-кадр с видео: "Инцидент. Новосибирск".
Изменить размер текста:

Водитель «Убера» в Новосибирске смотрел за рулем футбол со смартфона, а на замечания пассажирки хамил.

— Во время поездки водитель такси Uber решил что самое время посмотреть футбол на «Ютубе», одной рукой держа руль, второй рукой телефон, и естественно не следя за дорогой. Когда другие водители сигналили о том, что уже загорелся зеленый, водитель не перестал смотреть видео, — поделилась своей историей поездки жительница Новосибирска Екатерина в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам девушки, после замечания водитель ответил: «Нет кайфа вас слушать, ваши нарекания» . А после стал говорить, что повезет ее в другую сторону от того места куда заказала такси.

— В итоге я попросила остановить машину и вышла под слова воителя: «Да выплевываетесь». А потом мы спрашиваем, откуда столько аварий с такси. Да потому что много сейчас разрешается водителям такси, когда они имеют право одной рукой держать руль, а другой рукой держать телефон и одновременно с дорогой смотреть видео, либо разговаривать по телефону, переписываться, курить, хамить и прочее. Будьте бдительны на дороге! — добавила сибирячка.

Девушка отметила, что за поездку ей пришлось заплатить полную сумму — 259 рублей, хотя по итогу она проехала только половину пути.

Водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выносят документы: в квартире Сергея Бойко проходят обыски
«Таких людей нельзя увольнять!»: новосибирцы собирают подписи в поддержку директора музыкальной школы
Таинственное исчезновение: в Заельцовском районе пропал мужчина в рубашке с коротким рукавом
«Куски падают со стен рядом с детьми»: новосибирцев возмутило состояние школы на левом берегу
«Была крупная сумма с собой»: полиция ищет грабителя в трико, выхватившего у женщины сумку с деньгами
Ловушка на дороге: водителей предупреждают о яме, которая оставляет машины без колес
Сибиряк поймал сазана весом почти в 15,5 килограмм
На трассе под Новосибирском произошла авария: столкнулись сразу три машины
Анна Терешкова: директора музыкальной школы никто не уволит
«А палец где?»: сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе
Дочка спасла маму от жулика, который преследовал ее по дороге домой
«Иванушки» извинились за пьяного Билана на концерте
Поет и показывает фильмы: в Новосибирске открыли новый мультимедийный фонтан
В Новосибирске чище, чем в Москве: экологи составили рейтинг самых загрязненных регионов России
Пенсионер за рулем автомобиля устроил массовую аварию
На Новосибирской авиабазе появились три новых вертолета «Крокодил»
В Новосибирске бомж уснул в зале магазина сотовой связи
Покусали ребенка и переселились к соседям: на квартиры сибиряков напали клопы
Мэрия Новосибирска пообещала снести в городе 17 гаражей и киосков
Правительство Новосибирской области начнет сотрудничество с ПАО «Промсвязьбанком»
За упавшие в школе шкафы подрядчику дали условный срок
Новосибирские предприниматели поедут договариваться о поставках в Корею и Китай
В Академгородке открыли памятную доску ректору НГУ
Ребенок понял, что все мы смертны: как его успокоить?