«Не нравится — выплевывайтесь»: водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку
Водитель «Убера» в Новосибирске смотрел за рулем футбол со смартфона, а на замечания пассажирки хамил.
— Во время поездки водитель такси Uber решил что самое время посмотреть футбол на «Ютубе», одной рукой держа руль, второй рукой телефон, и естественно не следя за дорогой. Когда другие водители сигналили о том, что уже загорелся зеленый, водитель не перестал смотреть видео, — поделилась своей историей поездки жительница Новосибирска Екатерина в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По словам девушки, после замечания водитель ответил: «Нет кайфа вас слушать, ваши нарекания» . А после стал говорить, что повезет ее в другую сторону от того места куда заказала такси.
— В итоге я попросила остановить машину и вышла под слова воителя: «Да выплевываетесь». А потом мы спрашиваем, откуда столько аварий с такси. Да потому что много сейчас разрешается водителям такси, когда они имеют право одной рукой держать руль, а другой рукой держать телефон и одновременно с дорогой смотреть видео, либо разговаривать по телефону, переписываться, курить, хамить и прочее. Будьте бдительны на дороге! — добавила сибирячка.
Девушка отметила, что за поездку ей пришлось заплатить полную сумму — 259 рублей, хотя по итогу она проехала только половину пути.
Водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку.
ИСТОЧНИК KP.RU