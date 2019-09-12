Таинственное исчезновение: в Заельцовском районе пропал мужчина в рубашке с коротким рукавом
Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках Сергея Алексеевича Соленова 1956 года рождения. 8 сентября около 6 часов вечера он вышел из дома по улице Д. Донского, в Заельцовском районе и до настоящего момента его местонахождение не установлено.
— Приметы: рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые. В день пропажи был одет в голубую джинсовую рубашку с коротким рукавом, темно-синее трико с белыми лампасами и черные туфли, — говорится в ориентировке.
По словам руководителя поисково-спасательного отряда «Маяк», Сергей Соленов в тот вечер должен был встретиться с соседом. Встретился, а вот куда отправился после — неизвестно.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк»: 8-951-393-09-11.
О местонахождении новосибирца ничего не известно с 8 сентября. Фото: поисковый отряд «Маяк».
ИСТОЧНИК KP.RU