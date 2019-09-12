«Куски падают со стен рядом с детьми»: новосибирцев возмутило состояние школы на левом берегу
Местные жители обратили внимание на плачевное состояние учебного заведения в Кировском районе Новосибирска и теперь бьют тревогу, переживая за детей.
— Фасад школы №109 находится в плохом состоянии, весь обшарпан, штукатурка пузырится и осыпается ,а куски штукатурки падают со стен рядом с детьми. Родители опасаются за жизнь и здоровье своих детей. Чего ждем, непонятно? — пишет подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Куски штукатурки падают рядом с детьми.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Пользователи соцсетей согласны, что учебное заведение требует ремонта. Вот что они пишут в комментариях:
— Да понятно, понятно чего ждем. ЧП.
— А чего ждать, скидывайтесь на ремонт школы.
— А ведь это почти центр левого берега, — замечает один из подписчиков.
— Ничего удивительного, обычная школа, в нашем селе.
Новосибирцы считают, что школе требуется ремонт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU