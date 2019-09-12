«Куски падают со стен рядом с детьми»: новосибирцев возмутило состояние школы на левом берегу

СЕГОДНЯ 05:05 2019-09-12T05:06:08+03:00

Штукатурка с фасада здания почти вся облупилась. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Местные жители обратили внимание на плачевное состояние учебного заведения в Кировском районе Новосибирска и теперь бьют тревогу, переживая за детей.

— Фасад школы №109 находится в плохом состоянии, весь обшарпан, штукатурка пузырится и осыпается ,а куски штукатурки падают со стен рядом с детьми. Родители опасаются за жизнь и здоровье своих детей. Чего ждем, непонятно? — пишет подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Куски штукатурки падают рядом с детьми.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пользователи соцсетей согласны, что учебное заведение требует ремонта. Вот что они пишут в комментариях:

— Да понятно, понятно чего ждем. ЧП.

— А чего ждать, скидывайтесь на ремонт школы.

— А ведь это почти центр левого берега, — замечает один из подписчиков.

— Ничего удивительного, обычная школа, в нашем селе.

Новосибирцы считают, что школе требуется ремонт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU