2019-09-12T04:06:55+03:00
Происшествия

«Была крупная сумма с собой»: полиция ищет грабителя в трико, выхватившего у женщины сумку с деньгами

Дерзкое ограбление произошло в Ленинском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Неизвестный забрал у девушки сумку с крупной суммой денег. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.Неизвестный забрал у девушки сумку с крупной суммой денег. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября в 15:40 возле дома 6/1 по улице Романтиков. Там неизвестный выхватил у шедшей по двору женщины сумку. В сумке была крупная сумма денег.

— Приметы преступника: мужчина на вид около 25-28 лет, рост около 180 сантиметров, среднеазиатской внешности, волосы черного цвета, среднего телосложения. Нападавший был одет в трико черного цвета, серую олимпийку с капюшоном, — говорится в ориентировке МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего ограбление.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о совершившем преступление мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-86-91, 8-999-304-17-63.

Конфиденциальность гарантируется.

Полиция ищет грабителя в трико, выхватившего у женщины сумку с деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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