«Была крупная сумма с собой»: полиция ищет грабителя в трико, выхватившего у женщины сумку с деньгами
Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября в 15:40 возле дома 6/1 по улице Романтиков. Там неизвестный выхватил у шедшей по двору женщины сумку. В сумке была крупная сумма денег.
— Приметы преступника: мужчина на вид около 25-28 лет, рост около 180 сантиметров, среднеазиатской внешности, волосы черного цвета, среднего телосложения. Нападавший был одет в трико черного цвета, серую олимпийку с капюшоном, — говорится в ориентировке МВД по Новосибирской области.
Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего ограбление.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о совершившем преступление мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-86-91, 8-999-304-17-63.
Конфиденциальность гарантируется.
Полиция ищет грабителя в трико, выхватившего у женщины сумку с деньгами.
ИСТОЧНИК KP.RU