2019-09-12T03:35:08+03:00
Общество

Ловушка на дороге: водителей предупреждают о яме, которая оставляет машины без колес

Опасное для автомобилистов место находится на улице Сибиряков-гвардейцев
Надежда ЯРКОВА
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Ловушка на дороге оставляет машины без колес.Ловушка на дороге оставляет машины без колес.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Водителей предупреждают о глубокой яме на дороге в Кировском районе Новосибирска, которая лишила колес несколько автомобилей.

— Брешь в дорожном покрытии находится рядом с трамвайными путями при движении в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев на перекрестке с Немировича Данченко. С краю левой полосы ямы. Нас трое подряд пробили колеса, у меня меньше всех повреждений, а у другой машины погнут диск и шина в рваных дырках, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Видимость ямы осложняет то, что она скрыта водой.

— Там же торчат какие -то прутья. Теперь минус два колеса, — добавляет еще один попавший в яму водитель.

Однако у комментаторов проблема водителей сочувствия не вызвала, вот что они пишут об этом:

— Это там где пробку по трамвайным путям объезжают? Где кирпич висит?

— А зачем вы туда лезете? Там знак кирпич?

— Смотреть надо на дорогу, а не в телефон, — отмечают некоторые.

Яму на дороге скрывает вода. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Яму на дороге скрывает вода.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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