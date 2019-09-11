Сибиряк поймал сазана весом почти в 15,5 килограмм

СЕГОДНЯ 22:12 2019-09-11T22:12:32+03:00

Сибиряк поймал сазана весом почти в 15 с половиной килограмм. Фото: "Рыбалка в Новосибирске"

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Сибиряк поймал Сазана весом почти в пятнадцать с половиной килограмм. Фотография такого удачного улова появилась в паблике Вконтакте «Рыбалка в Новосибирске».

— Мой товарищ очень даже неплохо ловит рыбу, — написал автор поста в паблике «Рыбалка в Новосибирске». — Часто отправляет мне такие «вкусные» фото, но мест, где поймал, конечно же, не говорит. Знаю только, что конкретно этот улов из Алтайского края. По словам друга, эту рыбу он минут 40 не мог «догнать». А ловил его на резаный полувареный картофель. Кроме того, в этот же день он еще и полное ведро раков наловил.

Кроме внушительного веса рыбы, сибиряку удалось наловить еще и полное ведро раков. Фото: "Рыбалка в Новосибирске"

Пользователи соцсетей искренне порадовались за удачливого рыбака и восхитились его внушительной «добычей». Об этом они написали в комментариях под постом:

— Да, я тоже на Алтае таких гигантов ловил.

— Просто красотища!

— Интересно все-таки, где же это рыбное место?

ИСТОЧНИК KP.RU