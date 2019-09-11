На трассе под Новосибирском произошла авария: столкнулись сразу три машины
Вечером 11 сентября на трассе Р-256 под Новосибирском произошло ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля — седаны «Toyota Premio», «Honda Torneo» и купе «Mazda RX-8». Как утверждают очевидцы, водитель «Mazda» ехал со стороны Искитима, его занесло на дороге и он, вылетев на встречную полосу, столкнулся с «Toyota» и «Honda».
— Два человека из «Mазды» и двое из «Хонды» были доставлены в городскую больницу города Искитима с различными травмами, — написал автор поста в паблике «АСТ-54».
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Свое мнение они выразили в комментариях под постом:
— Наверное, ехал водитель слишком быстро.
— В такую погоду наоборот нужно быть предельно осторожными на дорогах.
— На этом участке дороги часто аварии происходят.
ИСТОЧНИК KP.RU