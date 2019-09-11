2019-09-11T21:52:07+03:00
Происшествия

На трассе под Новосибирском произошла авария: столкнулись сразу три машины

Пострадавшие в ДТП четыре человека были доставлены в больницу
Алена КУЛЕШОВА
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В ДТП на трассе под Новосибирском столкнулись сразу три машины. Фото: "АСТ-54"В ДТП на трассе под Новосибирском столкнулись сразу три машины. Фото: "АСТ-54"
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Вечером 11 сентября на трассе Р-256 под Новосибирском произошло ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля — седаны «Toyota Premio», «Honda Torneo» и купе «Mazda RX-8». Как утверждают очевидцы, водитель «Mazda» ехал со стороны Искитима, его занесло на дороге и он, вылетев на встречную полосу, столкнулся с «Toyota» и «Honda».

— Два человека из «Mазды» и двое из «Хонды» были доставлены в городскую больницу города Искитима с различными травмами, — написал автор поста в паблике «АСТ-54».

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Свое мнение они выразили в комментариях под постом:

— Наверное, ехал водитель слишком быстро.

— В такую погоду наоборот нужно быть предельно осторожными на дорогах.

— На этом участке дороги часто аварии происходят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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