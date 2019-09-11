Анна Терешкова: директора музыкальной школы никто не уволит

СЕГОДНЯ 21:23 2019-09-11T21:23:19+03:00

Этот вопрос вызвал большой резонанс не только среди педагогов учебного учреждения, но и среди учеников и их родителей

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Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что в Новосибирске увольняют директора Детской Музыкальной школы № 2 — Евгения Пяткевича. Эта новость вызвала большой резонанс не только среди сотрудников учебного учреждения, но и среди учеников и их родителей. Ведь на его место обещали прислать Алексея Подкорытова, который до этого провел 17 лет в Америке. Обеспокоенные сибиряки даже написали обращение в мэрию против увольнения директора.

Однако, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что вся эта информация — не более, чем слухи и директора никто увольнять даже не собирался.

— У нас, кажется, произошло непонимание во время разговора в понедельник, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова. — Мы договаривались с ним, что он возьмет себе Алексея как наставник, чтобы подготовить его, как управленца. Не только даже для того, чтобы он занял его место, а для того, чтобы у нас в городе появился еще один грамотный специалист в этой сфере. Ведь можно быть профессионалом своего дела, но ведь руководить чем-то — это совсем другое, этому нужно учиться.

По словам чиновницы, она уже обсудила сложившуюся ситуацию с Евгением Пяткевичем. Пока ситуацию решили оставить как есть и не присылать Алексея Подкорытова в музыкальную школу.

— Пока я хочу выяснить, откуда пошла эта ложная информация об увольнении, — утверждает Анна Терешкова. — И следует успокоить персонал школы и родителей с учениками. Чтобы можно было спокойно все обсудить и решить эту ситуацию мирным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU