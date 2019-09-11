2019-09-11T20:41:48+03:00
Общество

«А палец где?»: сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

Женщина хотела приготовить оливье, когда обнаружила в продукте ювелирное изделие
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка нашла обручальное кольцо в палке колбасы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАСибирячка нашла обручальное кольцо в палке колбасы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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История о необычной находке сибирячки появилась в соцсетях. Как сообщает портал «Пикабу», женщина нашла обручальное кольцо в палке колбасы. Она хотела приготовить дома оливье, но когда начала нарезать продукты — неожиданно обнаружила ювелирное изделие.

— Я была очень удивлена, — сообщает сибирячка. — Как такое только могло произойти?

Женщина уже даже подала жалобу в Роспотребнадзор, чтобы в магазине, где она приобрела колбасу, провели проверку.

Пользователей соцсетей эта история не оставила равнодушными. В комментариях на портале многие люди согласились с сибирячкой по поводу написанной жалобы, а некоторые даже шутливо поинтересовались, где же тогда палец, на котором было надето это кольцо:

— Впрочем, здесь вопросы, наверное, не к магазину, а к производителю.

— Интересно, а где палец?

— Можно считать это подарком от колбасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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