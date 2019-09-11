«А палец где?»: сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе
История о необычной находке сибирячки появилась в соцсетях. Как сообщает портал «Пикабу», женщина нашла обручальное кольцо в палке колбасы. Она хотела приготовить дома оливье, но когда начала нарезать продукты — неожиданно обнаружила ювелирное изделие.
— Я была очень удивлена, — сообщает сибирячка. — Как такое только могло произойти?
Женщина уже даже подала жалобу в Роспотребнадзор, чтобы в магазине, где она приобрела колбасу, провели проверку.
Пользователей соцсетей эта история не оставила равнодушными. В комментариях на портале многие люди согласились с сибирячкой по поводу написанной жалобы, а некоторые даже шутливо поинтересовались, где же тогда палец, на котором было надето это кольцо:
— Впрочем, здесь вопросы, наверное, не к магазину, а к производителю.
— Интересно, а где палец?
— Можно считать это подарком от колбасы.
ИСТОЧНИК KP.RU