2019-09-11T19:02:29+03:00
Общество

Дочка спасла маму от жулика, который преследовал ее по дороге домой

По словам сибирячки, мужчина целенаправленно шел за ее матерью, когда она возвращалась из магазина
Алена КУЛЕШОВА
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Девушка спасла мать от мужчины, который ее преследовал. Фото: Иван ПРОХОРОВДевушка спасла мать от мужчины, который ее преследовал. Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Жители Калининского района города Новосибирска обеспокоены подозрительным мужчиной, которого недавно сибиряки заметили около домов на улице Земнухова. Сегодня, 11 сентября, местная жительница Наталья Фоменко увидела из окна, как за ее мамой увязался незнакомый человек. Девушка решила рассказать эту историю в соцсетях и предупредить остальных людей о возможной опасности.

— За моей мамой увязался мужчина, когда она пошла в киоск с фруктами. Было очевидно, что он целенаправленно за ней идет, — написала сибирячка в паблике Юбилейный, Родники, Снегири, Новосибирск. — Я в окно обратила внимание, что за ней поодаль идет какой-то мужчина, потом он за этим киоском подождал ее, а когда мама пошла в сторону дома, он пошел опять за ней. Я некоторое время наблюдала, думала, что он отвяжется, но нет, когда она стала приближаться к дому, он не отставал. Я открыла окно и крикнула, чтобы она остановилась, что я сейчас спущусь к ней встретить, он, услышав это, прошел подальше и остановился якобы позвонить. А когда он понял, что к маме спускаюсь я, прошел обратно мимо нее в сторону дома Земнухова 5/1.

Девушка видела мужчину только издалека, но все равно смогла примерно описать его внешние приметы. По словам Натальи, он высокий, нормального телосложения, на вид ему около 35-40 лет. В тот день был одет в темно-синюю куртку-пуховик, кепку и спортивные штаны темного цвета.

Я знаю точно, что он не живет в каком-то из этих домов. Ведь когда долгое время живешь в одном месте, знаешь практически всех жильцов в лицо, — рассказала Наталья Фоменко КП-Новосибирск. — Хочется предупредить всех людей о том, что они могут оказаться в опасности. Чтобы они были осторожнее и встречали своих детей, мам и бабушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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