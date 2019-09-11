«Иванушки» извинились за пьяного Билана на концерте

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-11T19:36:00+03:00

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Популярная российская группа «Иванушки International» выступили на церемонии открытия мультимедийного фонтана в Новосибирске. Однако в этот раз музыканты смогли обрадовать своих сибирских поклонников не только полюбившимися всем песнями, но и своим чувством юмора. Прямо со сцены они решили пошутить про еще одного кумира молодежи среди звезд шоу-бизнеса — Диму Билана, вспомнив о его недавнем инциденте на концерте в Самаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731515" frameborder="0"></iframe> «Иванушки International» извинились за пьяного Билана на концерте.

— Может быть, хоть мы извинимся за Билана, если люди этого так ждут? — шутят «Иванушки». — В первый раз за 25 лет приехали в Новосибирск и до сих пор чувствуем вашу любовь!

Сибиряков повеселил юмор музыкантов. Собравшиеся на выступлении люди начали с радостью подпевать своей любимой группе, а многие старались во что бы то ни стало успеть запечатлеть этот момент на свой мобильный телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731519" frameborder="0"></iframe> «Иванушки International» снимают свои майки и бросают их фанатам.

Уже под конец своего выступления, «Иванушки» решили сделать своим поклонникам весьма необычный подарок: все участники группы оставили свой автограф на футболке Кирилла Туриченко, которую он потом бросил зрителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731514" frameborder="0"></iframe> «Иванушки International» выступили на открытии фонтана в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU