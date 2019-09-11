2019-09-11T19:36:00+03:00
Общество

«Иванушки» извинились за пьяного Билана на концерте

Популярная группа выступила на открытии фонтана в Новосибирске
Алена МАРТЫНОВААлена КУЛЕШОВА
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«Иванушки International» выступили на открытии нового фонтана в Новосибирске.«Иванушки International» выступили на открытии нового фонтана в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Популярная российская группа «Иванушки International» выступили на церемонии открытия мультимедийного фонтана в Новосибирске. Однако в этот раз музыканты смогли обрадовать своих сибирских поклонников не только полюбившимися всем песнями, но и своим чувством юмора. Прямо со сцены они решили пошутить про еще одного кумира молодежи среди звезд шоу-бизнеса — Диму Билана, вспомнив о его недавнем инциденте на концерте в Самаре.

«Иванушки International» извинились за пьяного Билана на концерте.

— Может быть, хоть мы извинимся за Билана, если люди этого так ждут? — шутят «Иванушки». — В первый раз за 25 лет приехали в Новосибирск и до сих пор чувствуем вашу любовь!

Сибиряков повеселил юмор музыкантов. Собравшиеся на выступлении люди начали с радостью подпевать своей любимой группе, а многие старались во что бы то ни стало успеть запечатлеть этот момент на свой мобильный телефон.

«Иванушки International» снимают свои майки и бросают их фанатам.

Уже под конец своего выступления, «Иванушки» решили сделать своим поклонникам весьма необычный подарок: все участники группы оставили свой автограф на футболке Кирилла Туриченко, которую он потом бросил зрителям.

«Иванушки International» выступили на открытии фонтана в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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