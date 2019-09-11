«Иванушки» извинились за пьяного Билана на концерте
Популярная российская группа «Иванушки International» выступили на церемонии открытия мультимедийного фонтана в Новосибирске. Однако в этот раз музыканты смогли обрадовать своих сибирских поклонников не только полюбившимися всем песнями, но и своим чувством юмора. Прямо со сцены они решили пошутить про еще одного кумира молодежи среди звезд шоу-бизнеса — Диму Билана, вспомнив о его недавнем инциденте на концерте в Самаре.
«Иванушки International» извинились за пьяного Билана на концерте.
— Может быть, хоть мы извинимся за Билана, если люди этого так ждут? — шутят «Иванушки». — В первый раз за 25 лет приехали в Новосибирск и до сих пор чувствуем вашу любовь!
Сибиряков повеселил юмор музыкантов. Собравшиеся на выступлении люди начали с радостью подпевать своей любимой группе, а многие старались во что бы то ни стало успеть запечатлеть этот момент на свой мобильный телефон.
«Иванушки International» снимают свои майки и бросают их фанатам.
Уже под конец своего выступления, «Иванушки» решили сделать своим поклонникам весьма необычный подарок: все участники группы оставили свой автограф на футболке Кирилла Туриченко, которую он потом бросил зрителям.
«Иванушки International» выступили на открытии фонтана в Новосибирске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Пел только зал»: появилась петиция с жалобой самарцев на выступление Димы Билана на Дне города
Горожане требуют, чтобы власти извинились за приглашение певца, который по их словам забыл слова песен и не попадал в ноты (подробнее)
«Это будет лучший концерт в твоей жизни»: Билан извинится перед Самарой бесплатным шоу после «пьяного» выступления
Яна Рудковская надеется, что горожане простят певца, так как в Самаре добрые и отзывчивые люди (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU