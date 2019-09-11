В Новосибирске чище, чем в Москве: экологи составили рейтинг самых загрязненных регионов России

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-11T15:20:10+03:00

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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала новый «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 года. Новосибирская область оказалась на 35 месте из 85 возможных. В шкале рейтинга также отмечено, что у Новосибирской области присутствует положительная динамика.

Природоохранный индекс Новосибирской области составляет 45, промышленно-экологический — 49, социально-экологический — 64, а сводный рейтинг составил — 53.

В рейтинге отмечена положительная динамика Новосибирской области. Фото: "Зеленый патруль"

— Помимо забуксовавшей мусорной реформы, зима 2018-2019 года запомнилась проблемой загрязнения атмосферного воздуха. В России десятки городов являются экологическими «горячими точками» по уровню загрязнения атмосферы. Особенно эта проблема обостряется в периоды НМУ — неблагоприятных метеорологических условий, когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено, — считает директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. — К сожалению, с изменением климата на нашей планете можно с уверенностью прогнозировать, что в середине лета и в середине зимы периоды НМУ будут все чаще и чаще наблюдаться в нашей стране, особенно в Сибири.

Поэтому целью экспедиций «Зеленого патруля», которые прошли зимой 2018-2019 года, было не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU