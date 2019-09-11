Покусали ребенка и переселились к соседям: на квартиры сибиряков напали клопы

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-11T12:06:30+03:00

В ТСЖ жителям дома сказали, что клопы - это их проблемы

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Жители Плехановского жилмассива ведут неравную борьбу с клопами. Об этом сообщила в паблике «АСТ-54» ВКонтакте местная жительница Аня. Она пожаловалась, что в квартире ее семьи завелись клопы. Когда они попытались вытравить этих насекомых, то они просто переселились в квартиру соседей. Таким образом, клопы умудрялись не только выживать, но и возвращаться в те квартиры, откуда их уже вытравливали.

Со временем положение только ухудшилось: у дочки Ани началась сильная аллергия на укусы насекомых. Женщина решила обратиться за помощью в местное ТСЖ, но там ее просьбу проигнорировали.

По словам жителей дома, после их попытки вытравить насекомых, клопы переселились к соседям. Фото: "АСТ-54"

— Вчера обратилась к председателю совета дома ТСЖ «Плехановец», с просьбой посодействовать в травле подъездов и организации жильцов, чтобы произвести обработку всем одновременно. На что мне сказали: «Клопы — это домашние животные, это ваши проблемы», — сообщает Аня.

Сейчас женщина ищет способы избавиться от этих «домашних животных», пока ее дочке не стало хуже.

На укусы клопов у маленькой девочки началась аллергия. Фото: "АСТ-54"

ИСТОЧНИК KP.RU