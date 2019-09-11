2019-09-11T11:20:47+03:00
Общество

Мэрия Новосибирска пообещала снести в городе 17 гаражей и киосков

Городские власти дают собственникам неделю на демонтаж строений
Владимир ПТАШНИК
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Мэрия Новосибирска пообещала снести 17 гаражей и киосков в Октябрьском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВМэрия Новосибирска пообещала снести 17 гаражей и киосков в Октябрьском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте мэрии города Новосибирска 10 сентября появилось предупреждение о демонтаже 17 гаражей, киосков, а также других нестационарных строений, расположенных в Октябрьском районе. Городские власти мотивируют это тем, что данные объекты были установлены самовольно.

Под снос пойдут три киоска на улице Высоцкого, пять гаражей и три контейнера на Садовой, а также три гаража на улице Тургенева. Улица Бориса Богаткова отделалась «малой кровью» — с нее исчезнет всего один киоск и металлическая сетка с навесом.

— Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по указанным адресам предлагается в добровольном порядке демонтировать их в течение 7 дней со дня опубликования настоящего сообщения на официальном сайте города Новосибирска, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Меньше чем через неделю, мы узнаем, кто воспользовался этим предложением, а кто решил проигнорировать предупреждение городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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