Новосибирские предприниматели поедут договариваться о поставках в Корею и Китай

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-11T10:18:36+03:00

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Министерство экономического развития Новосибирской области приглашает новосибирский экспортеров принять участие в выездных переговорах.

— Они пройдут в рамках реализации Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Новосибирской области (Регионального экспортного стандарта 2.0.), — сообщают в министерстве экономического развития НСО.

Цель поездок — продвижение товаров и услуг организаций Новосибирской области на зарубежные рынки. Бизнес-миссии будут проходить в Республике Корее, Республике Казахстан, Китайской народной Республике и многих других заграничных странах.

Стать участником бизнес-миссии легко. Нужно заполнить заявку и шаблон презентации, где будет вся информация о компании и направить на один из адресов — export54@nso.ru и office@askbda.ru.

Если вы хотите узнать более подробную информацию о конкурсе, то можно это сделать на Экспортном портале Новосибирской области в разделе «Государственная поддержка».

ИСТОЧНИК KP.RU