2019-09-11T09:39:44+03:00
Общество

Дело рук семиклассника: под Новосибирском школьник разгромил кладбище

Приехавшие на кладбище местные жители ужаснулись представшей картине
Надежда ЯРКОВА
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Погром на кладбище устроил подросток. Фото: "Инцидент.Новосибирск", видео: vk.com/ghest_nsk54.Погром на кладбище устроил подросток. Фото: "Инцидент.Новосибирск", видео: vk.com/ghest_nsk54.
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В деревне в Новосибирской области оказались разрушены более 45 надгробий. Об этом сообщила жительница деревни Ургун Искитимского района.

— Разрушенные надгробия обнаружили местные жители вечером во вторник, 10 сентября. На месте происшествия работала полиция. Как сообщил глава сельсовета, уже нашли подозреваемого. По предварительной информации, им оказался семиклассник. Вероятно, мальчик совершил преступление не один. Но пока он не признался, кто был вместе с ним, — такая информация появилась в группе Новосибирск |Регион-54| в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей теперь негодуют. Вот что они пишут в комментариях:

— Пусть теперь вместе с родителями восстанавливает, чтобы в следующий раз не повадно было!

— При чем здесь родители. После школы вперед на работу отрабатывать, в деревни грязной работы много, к совершеннолетию рассчитается! — предлагает кто-то.

В полиции информацию о произошедшем подтвердили.

— 10 сентября в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких надгробий в Искитимском районе. Прибывшие на место полицейские вскоре установили причастность к этому несовершеннолетнего подростка. Проводится проверка, профилактические беседы с ним и его родителями. Также решается вопрос о постановке школьника на профилактический учет, после чего будет решаться вопрос о помещении его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Под Новосибирском школьники разгромили кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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