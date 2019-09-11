2019-09-11T08:14:43+03:00
Общество

Некуда ногой ступить: новосибирцы жалуются на горы рекламы в подъездах

Никто не хочет убирать подъезд дома от рекламных материалов
Владимир ПТАШНИК
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Рекламные листовки валяются по всему подъезду. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Рекламные листовки валяются по всему подъезду. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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Жители одного из домов в Новосибирске стали жертвой активных рекламщиков. Они заваливают лифт и подъезд кучей ненужной макулатуры, которую потом никто не убирает. Итоги видно на фотографиях, которые анонимно прислали жильцы дома в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте». На них видны горы рекламных материалов, которые захламили не только подъезд, но и лифт.

— В подъездах не убираются по две недели. А еще и руки оторвать тем деятелям, которые клеят рекламу в подъездах и разбрасывают листовки по подъезду, а не по почтовым ящикам.

— Просто стопкой закинули в лифт — разбирайте, пожалуйста, жители! Что за хамское отношение? Подскажите, как с этим бороться? — вопрошают комментаторы.

— К старшему по дому или управляющую компанию. Вы же платите за уборку подъезда — пускай убирают, — отвечают им другие.

Надеемся, что жильцы дома прислушаются к этому совету, и больше не будут жить в мире рекламных объявлений.

В подъезде дома гора мусора из макулатуры. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

В подъезде дома гора мусора из макулатуры. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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